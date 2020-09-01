صور.. المشاهد الأولى لعودة ملايين الطلاب في الصين إلى المدارس

2020-09-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

بدأ ملايين الطلاب في ووهان، الصين، العودة إلى الفصول الدراسية اليوم بعد إعادة فتح جميع المدارس ورياض الأطفال في البؤرة السابقة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ورحبت المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء المدينة بما يقرب من 1.4 مليون تلميذ جامعي، ونحو 280 مليون طالب في المدارس، ويأتي ذلك في الوقت الذي أشادت فيه سلطات التعليم الصينية بجهود مكافحة الفيروس في البلاد ووصفتها بأنها نصر حاسم.

وقال وانغ دنغ فنغ، المسؤول الذي يقود جهود مكافحة الفيروس في وزارة التعليم، إن الصين حققت انتصارًا حاسمًا ضد الفيروس بعد نجاحها في خفض انتقال العدوى على نطاق واسع.

Advertisements

وبثت وسائل الإعلام الحكومية صورًا لآلاف الطلاب وهم يرفعون العلم الصيني على الرغم من التحذيرات لتجنب التجمعات الجماهيرية، مشيرة إلى أنه تم وضع خطط طوارئ للعودة إلى التدريس عبر الإنترنت في حالة التفشي بين الطلاب.

ونصحت المدارس الطلاب بارتداء الأقنعة من وإلى المدرسة وتجنب وسائل النقل العام إن أمكن.

وتطلب سلطات بكين من المعلمين والطلاب ارتداء أقنعة الوجه في الحرم الجامعي، وتقييد التجمعات الجماهيرية غير الضرورية، وتقديم تقارير يومية إلى السلطات الصحية.

الإصابات في الصين:

ويُذكر أن الأرقام الرسمية تُظهر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 85,058 إصابة، وتُعد ووهان مسؤولة عن 80% من أكثر من 4600 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وكانت المدينة تخضع لإغلاق صارم لأكثر من شهرين اعتبارًا من أواخر يناير.



شارك الخبر







