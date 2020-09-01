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الصحة تعلن مواعيد التقديم على برنامج طبيب سعودي تحت التدريب

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2020-09-01

الصحة تعلن مواعيد التقديم على برنامج طبيب سعودي تحت التدريب

للحصول على شهادة الاختصاص للأطباء السعوديين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد التقديم على برنامج طبيب سعودي تحت التدريب للحصول على شهادة الاختصاص السعودية للأطباء السعوديين المقبولين بالمستوى التدريبي الأول.

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وأوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي:
https://moh.gov.sa/eServices/Pages/doctortraining.aspx

كما حددت وزارة الصحة الشروط الواجب توفرها في المتقدمين وكذلك المستندات المطلوبة كما هو موضح أدناه:



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