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الصحة تعلن مواعيد التقديم على برنامج طبيب سعودي تحت التدريب
للحصول على شهادة الاختصاص السعودية للأطباء السعوديين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد التقديم على برنامج طبيب سعودي تحت التدريب للحصول على شهادة الاختصاص السعودية للأطباء السعوديين المقبولين بالمستوى التدريبي الأول.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي:
https://moh.gov.sa/eServices/Pages/doctortraining.aspx
كما حددت وزارة الصحة الشروط الواجب توفرها في المتقدمين وكذلك المستندات المطلوبة كما هو موضح أدناه:
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