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أمير عسير يسلم وحدة سكنية لإحدى الأسر المتعففة

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2020-09-01

أمير عسير يسلم وحدة سكنية لإحدى الأسر المتعففة

عقب زيارته لمقر سكنهم ودراسة حالتهم

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

بناءً على توجيه القيادة الرشيدة، شهد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، تسليم إحدى الأسر المتعففة في المنطقة وحدة سكنية وذلك بعد دراسة حالتهم والتوجيه بمعالجة حال مقرهم السكني، حيث تم تسليمهم الوحدة السكنية بعقد “انتفاع” المدرج ضمن برنامج الإسكان التنموي الذي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمسجلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.

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وشهد أمير منطقة عسير تسليم الوحدة السكنية للأسرة بمكتبه في مقر الإمارة، عقب زيارة سموه للسكن القديم الذي كانت تعيش فيه الأسرة ، وبعد دراسة وضعهم، تم تقديم وحدة سكنية تنموية لهم بالشراكة مع جمعية منازل بمنطقة عسير التي تعمل برؤية توفير حلول الإسكان للأسر المحتاجة بالمنطقة.

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