إمارة مكة تكرم جمعية إكرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة السقاية والرفادة، جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة ضمن الجهات الفاعلة والمميزة في حملة "برا بمكة" والتي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل مع تفشي أزمة فيروس كورونا وقال الرئيس التنفيذي للجنة السقاية والرفادة محمد الحارثي "اليوم نكرم جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة ومديرها بصفته الشخصية كعضو في اللجنة التنفيذية للجنة السقاية والرفادة، وذلك بمناسبة انتهاء حملة برا بمكة والجهود الكبيرة والأعمال المميزة التي قدمها لضيوف الرحمن وقاطني مكة". من جانبه أعرب مدير الجمعية أحمد المطرفي عن شكره لولاة الأمر على دعمهم السخي للقطاع الثالث وتشجيع القائمين عليه، مضيفا" هذا التكريم للجمعية إنما هو تكريم لداعمي الجمعية، وكل الباذلين معها والمانحين لها".

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