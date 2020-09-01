شكرا لمتابعة خبر عن جداول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات وإجراءات المرور الأخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء جداول رسوم "رخص سير ونقل ملكية المركبات ، ورخص القيادة ، ولوحات المركبات " وفقاً لنظام المرور . أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء جداول رسوم "رخص سير ونقل ملكية المركبات ، ورخص القيادة ، ولوحات المركبات " وفقاً لنظام المرور . وتوضج الجداول الرسوم السنوية ورسوم التجديد ورسم التالف والمفقود ونقل الملكية ضمن رسوم رخص سير ونقل المركبات بأنواعها ، والتي تراوحت بين 100 ريال وحتى 400 ريال . كما أوضحت جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها وجداول رسوم لوحات المركبات بأنواعها وفقاً للجداول المرفقة .

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