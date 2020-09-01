بالفيديو.. أمطار صيفية غزيرة على الأفلاج اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى): وثق مقطع فيديو امطار صيفية نادرة الحدوث شرق محافظة الأفلاج اليوم الثلاثاء . وثق مقطع فيديو امطار صيفية نادرة الحدوث شرق محافظة الأفلاج اليوم الثلاثاء . وأظهر الفيديو الأمطار الغزيرة وقد غطت مساحات شاسعة وشكلت ما يشبه البحيرات رغم الأجواء الصيفية الحارة على أغلب مناطق المملكة . وتوقع الدكتور عبد الله المسند خبير الأرصاد ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية تشكل سحب فوق المرتفعات ببعض المناطق اليوم . إقرأ أيضاً :

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