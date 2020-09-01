شكرا لمتابعة خبر عن الأمير الوليد بن بدر يعود للعناية المركزة بعد إصابته بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):عاد الأمير الوليد بن بدر، اليوم الثلاثاء، لغرفة العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه، قال الإعلامي الرياضي مبارك الشهري: " دعواتكم للأمير الغالي الوليد بن بدر الذي عاد للعناية المركزة نسأل الله العظيم أن يشافيه و يعافيه" .
وكان الأمير سطام بن خالد آل سعود، قد أعلن عن إصابة الأمير الوليد بن بدر بن سعود بفيروس كورونا قبل حوالي ثلاثة أسابيع.
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