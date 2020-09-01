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الأمير الوليد بن بدر يعود للعناية المركزة بعد إصابته بالفيروس

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عاد الأمير الوليد بن بدر، اليوم الثلاثاء، لغرفة العناية المركزة بعد إصابته بفيروس المستجد.

ومن جانبه، قال الإعلامي الرياضي مبارك الشهري: " دعواتكم للأمير الغالي الوليد بن بدر الذي عاد للعناية المركزة نسأل الله العظيم أن يشافيه و يعافيه" .

وكان الأمير سطام بن خالد آل سعود، قد أعلن عن إصابة الأمير الوليد بن بدر بن سعود بفيروس كورونا قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

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