شكرا لمتابعة خبر عن الأمير الوليد بن بدر يعود للعناية المركزة بعد إصابته بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عاد الأمير الوليد بن بدر، اليوم الثلاثاء، لغرفة العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، قال الإعلامي الرياضي مبارك الشهري: " دعواتكم للأمير الغالي الوليد بن بدر الذي عاد للعناية المركزة نسأل الله العظيم أن يشافيه و يعافيه" .

وكان الأمير سطام بن خالد آل سعود، قد أعلن عن إصابة الأمير الوليد بن بدر بن سعود بفيروس كورونا قبل حوالي ثلاثة أسابيع.