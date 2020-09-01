- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» يتوقع تشكل السحب فوق مرتفعات عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن تتشكل السحب فوق مرتفعات عسير، جازان، نجران، الربع الخالي، الباحة، مكة المكرمة، وربما جنوب منطقة الرياض.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور عبدالله المسند، إلى أنه قد يهطل من بعضها أمطار متفرقة فوق مرتفعات السروات.
كانت هذه تفاصيل خبر «المسند» يتوقع تشكل السحب فوق مرتفعات عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.