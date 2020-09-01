شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» يتوقع تشكل السحب فوق مرتفعات عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، ‏اليوم الثلاثاء، أن تتشكل السحب فوق مرتفعات عسير، جازان، نجران، الربع الخالي، الباحة، مكة المكرمة، وربما جنوب منطقة الرياض.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور عبدالله المسند، إلى أنه قد يهطل من بعضها أمطار متفرقة فوق مرتفعات السروات.