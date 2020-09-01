شكرا لمتابعة خبر عن عملية نوعية بمستشفى أبها للولادة لمريضة كانت تعاني من خلايا متغيرة بالرحم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):أجرى فريق طبي مختص بقسم أمراض النساء و الولادة و جراحة الحوض الترميمية في مستشفى أبها للولادة والأطفال ، عملية جراحية لمريضة كانت تعاني من وجود خلايا متغيرة في الرحم .
وأجريت العملية بقيادة استشاري جراحة الحوض و المسالك البولية و جراحة المناظير النسائية الدكتور سعيد الساري ، واخصائية النساء والولادة الدكتورة ابتهال الجماعي ، وكانت المريضة تعاني من وجود خلايا متغيرة في الرحم قد تتحول إلى خلايا غير حميدة ، مما يتطلب التدخل الجراحي العاجل .
وفي التفاصيل ، فقد تم استئصال الرحم بالكامل مع المبايض وفق ما تقتضيه المصلحة الطبية للمريضة ، مع تنفيذ إجراءات طبية أخرى عبر المنظار ، واستغرقت العملية قرابة ساعتين ، لتغادر المريضة المستشفى بصحة جيدة - ولله الحمد - بعد مرور ٢٤ ساعة من التدخل الجراحي .
وقدم الدكتور سعيد الساري شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير ، مشيراً إلى أن مثل هذه العمليات الدقيقة يتم إجراؤها في مراكز متخصصة و متقدمة ، و تعتبر الأولى نوعها في منطقة عسير وذلك بدعم من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري و متابعة المساعد العلاجي بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح و مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي .
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