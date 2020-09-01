شكرا لمتابعة خبر عن تعيين «نواف التمامي» مديراً للمركز الإعلامي لجمعية «ساعد» للبحث والإنقاذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى): أصدر المدير التنفيذي لجمعية ساعد للبحث والإنقاذ في المملكة العربية أصدر المدير التنفيذي لجمعية ساعد للبحث والإنقاذ في المملكة العربية السعودية الأستاذ / علي بن محمد البارقي قراراً يقضي بتعيين الأستاذ / نواف بن فهد التمامي مديراً للمركز الإعلامي لمدة عام قابل للتجديد وسريان القرار مالم يلغى أو يعدل وذلك لرفع المستوى التنظيمي . حيث يُعد "التمامي" من الكفاءات الإعلامية المميزة ويشغل حالياً منصب نائب رئيس تحرير صحيفة "الرآية" الإلكترونية إضافة إلى أنه مستشار إعلامي بالمجلس العربي للأدباء والمثقفين العرب . من جهته أعرب "التمامي" عن سعادته بتولي هذا المنصب ، موجهاً الشكر لإدارة الجمعية على هذه الثقة الكبيرة سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن الجميع ويقدم كل ماهو جديد .

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