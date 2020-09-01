موعد عودة فتح الطيران الدولي في السعودية في الاتجاهين

شهدت محركات البحث الشهيرة خلال الساعات القليلة الماضية، البحث موعد عودة فتح الطيران الدولي في الممكلة العربية السعودية في الاتجاهين، حيث ينتظر الكثير من المصريين عودة الطيران الدولي بالسعودية للعودة إلى عملهم بعد عودتهم إلى مصر عقب تفشي جائحة كورونا حول العالم.

ونفت الإدارة العامة للجوازات في السعودية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عودة الطيران السعودي الدولي في سبتمبر 2020.

ولفتت إلى أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية غير صحيحة على الإطلاق وغير صحيحة على الإطلاق، وحذرت من أن المعلومات الصحيحة يجب أن يتم الحصول عليها فقط من خلال القنوات الرسمية السعودية.

وأضافت الإدارة العامة للجوازات السعودية أن أي قرارات أو تعليمات بشأن السماح باستقبال ومغادرة الوافدين والسياح سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر القنوات الرسمية.

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وأكدت المديرية العامة للجوازات، عدم السماح للمقيمين بالعودة والمغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية إلا بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وتم الإعلان عن ذلك رسميًا بموجب تأشيرة دخول سارية المفعول ، باستثناء الحالات الإنسانية.

قال مصدر مسؤول بهيئة الطيران المدني، إن عودة الحركة الجوية والركاب بين المطارات المباشرة المصرية والسعودية لم تتحدد بعد، مبينًا أن السلطات السعودية لم تحدد موعدًا لعودة الحركة الجوية من وإلى الدول المجاورة حول العالم.

كشف الطيار محمد رشدي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن استعدادات الشركة لتسيير رحلات منتظمة بين المطارات المصرية والسعودية فور عودة الحركة الجوية الدولية في المملكة، مبينًا أن الشركة الوطنية تقوم بتشغيل رحلات استثنائية لنقل المصريين المقيمين. هناك والراغبين في العودة للوطن.