7 إجراءات لتعايش كبار السن مع جائحة كورونا بأمان

تتضمن صحتهم الجسدية والنفسية..

قدمت مدينة الملك سعود الطبية «وصفة تعايش» لكبار السن فوق 65 عامًا، في ظل جائحة فيروس كورونا. وذكرت مدينة الملك سعود الطبية، عبر تويتر، وصفة التعايش لكبار السن تتضمن التالي: 1ـ التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية (غسل وتعقيم اليدين - التباعد الجسدي - لبس الكمامة). 2ـ إبعادهم عن التعرض المكثف أخبار جائحة كورونا. 3ـ إبقاؤهم على تواصل مع الأبناء والأهل. Advertisements 4 ـ الحفاظ على تناولهم الأدوية في مواعيدها والالتزام بالخطة العلاجية. 5 ـ الالتزام بمتابعتهم للمواعيد الطبية الضرورية. 6 ـ الحرص على أخذهم قسطًا كافيًّا من الراحة. 7 ـ إدخال السوائل والألياف في نظامهم الغذائي. اقرأ أيضًا: «سعود الطبية» تحذر من وصفات شعبية لعلاج كورونا: «مجرد وهم»

مدينة الملك سعود الطبية: تجهيز أكثر من ألف وصفة علاجية لمنازل المرضى

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