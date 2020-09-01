مستشفى الملك فيصل بالرياض يوضح واقعة قيام موظف غير سعودي بالإساءة للوطن ورموزه

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حقيقة ما تم تداوله بمواقع التواصل من تلفظ موظف غير سعودي، بعبارات مسيئة للوطن ورموزه، مشيرًا إلى أن علاقته بالمستشفى منتهية منذ ثلاثة أعوام.

وذكر المستشفى في بيان له –نشره عبر حسابه على تويتر- أنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى وعبارات مسيئة للوطن ورموزه، منسوبة لموظف غير سعودي، في مستشفى الملك فيصل التخصصي، فقد تبين بعد التحقق من السجل الوظيفي أن الموظف المذكور انتهت علاقته التعاقدية مع المستشفى في يونيو 2017م.

وأوضح المستشفىي في بيانه، أن العبارات المسيئة، المستهجنة، جاءت في فترة لاحقة على عمل الموظف بالمستشفى.

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وأكدت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أنها لن تتهاون مع أي موظف يسيء أو يتطاول على الوطن ورموزه وستتخذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه الإساءات والتجاوزات.

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