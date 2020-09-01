بنك التنمية الاجتماعية: كفالة 50% من المشروعات الناشئة لـ 3 فئات

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، تكفّل الصندوق الخيري الاجتماعي بـ50% من تكلفة المشروع المموّل من البنك؛ لعدد من الفئات المستهدفة ،وذلك ضمن برنامج كفالة المشاريع الناشئة.

وأشار البنك –عبر حسابه على تويتر- إلى أن الفئات المستفيدة هي:

ـ مستفيدو الضمان الاجتماعي.

ـ مستفيدو الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء».

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ـ مستفيدو الإدارة العامة لرعاية الأيتام بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضح البنك، أن المبادرة تأتي بالتعاون بين البنك ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومعهد ريادة وجمعية إخاء، مشيرًا إلى أنه يمكن التسجيل عبر الرابط.

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