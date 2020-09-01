مؤسسة التقاعد توضح خطوات التحقق من خدمة خطاب التعريف بالمعاش

حددت المؤسسة العامة للتقاعد، خطوات التحقق من خدمة خطاب التعريف بالمعاش بعرض صورة طبق الأصل من من التعريف من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية.

ودعت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، المستفيدين للاستفادة من هذه الخدمة عبر زيارة موقعها من خلال الرابط التالي «من هنا».

وأوضحت مؤسسة التقاعد، أن الهدف من من خدمة التحقق من من التعريف بالمعاش هو التحقق من خطاب التعريف بالمعاش الصادر من الخدمات الإلكترونية، مشيرة إلى أنه يسلتزم الاستفادة من هذه الخدمة عبر إتباع الخطوات التالية:

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- الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد

- اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية

- اختيار «التحقق من التعريف بالمعاش»

- إدخال البيانات المطلوبة كافة

- بعد الانتهاء قم بالنقر على زر «معاينة»

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن متطلبات الاستفادة من هذه الخدمة تتمثل في الآتي:

- إدخال السجل المدني في التعريف الصادر من الخدمات الإلكترونية.

- إدخال رقم المرجع في التعريف الصادر من الخدمات الإلكترونية.

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