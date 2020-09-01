بدءًا من اليوم الثلاثاء..

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات شهر سبتمبر 2020م. وذكرت التأمينات –عبر حسابها على تويتر- أن المعاشات تم صرفها لفئتين، هما: أصحاب المعاشات التقاعدية، ومستفيدو نظام التامين ضد التعطل عن العمل «ساند». Advertisements اقرأ أيضًا: «التأمينات الاجتماعية»: صرف تعويض ساند بأثر رجعي للعاملين في تطبيقات التوصيل التأمينات توضح الإجراءات المطلوبة لتجاوز «التسجيل الخطأ» للمستفيدين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التأمينات الاجتماعية» تعلن صرف معاشات شهر سبتمبر لهذه الفئات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.