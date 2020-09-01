السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يرعى توقيع عقد شراكة بين جمعيتي " أكناف " و " مأوى"



الباحة 13 محرم 1442هـ الموافق 01 سبتمبر 2020م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم ، توقيع عقد شراكة بين جمعية " أكناف " لرعاية الأيتام بالمنطقة وجمعية " مأوى " لتنفيذ مشروع من يؤويني لبناء مساكن للأيتام بالمنطقة وترميم منازلهم.

ووقع الاتفاقية رئيس جمعية أكناف سعيد الغامدي ومدير جمعية مأوى محمد السلمان.

واستمع سموه إلى شرح خلال التوقيع عن الاتفاقية التي تتضمن مشروع إنشاء ٧٠ وحدة سكنية للأيتام وأسرهم بالمنطقة وترميم ٢٠٠ مسكن بتكلفة جمالية تزيد عن ٢٠ مليون ريال.

وأشاد سمو أمير المنطقة بالمشروع ، مثمناً لجمعية أكناف وجمعة مأوى الجهود المباركة لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع، متمنياً لهم التوفيق والسداد لما فيه خدمة الأيتام والأرامل بالمنطقة.

حضر التوقيع وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق الشايق.

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13:51ت م

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