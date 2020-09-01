السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يعزي شيخ عشيرة النصير في وفاة عمه



سكاكا 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه ومواساته، لشيخ عشيرة النصير من قبيلة الرولة الشيخ حماد بن سعود بن نصير ، في وفاة عمه حواس بن صليبي بن نصير – رحمه الله - .

ودعا سموه في اتصال هاتفي المولى سبحانه أن يشمل الفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب الشيخ ابن نصير باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظه وأن يجزيه خير الجزاء.

// انتهى //

13:47ت م

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