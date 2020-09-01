السعودية اليوم / مدير فرع وزارة النقل بعسير يتفقد مشروعات الطرق بأبها



أبها 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق بن الأسمر الشراري يرافقه الفريق الفني من مهندسين ومشرفين واستشاريين أمس عدداً من الطرق والمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة .

وشملت الجولة مشروع تقاطع " طريق الأربعين - المنسك " مع طريق الملك عبدالله الذي تمت ترسيته مؤخراً على إحدى الشركات الوطنية بعد أن تم سحبه من المقاول المتعثر السابق حيث يجري الإعداد لتنفيذ تحويلة مرورية تحقق متطلبات السلامة المرورية لفتح مناطق عمل جديدة ،ومشروع طرق المدينة الجامعية الجديدة لجامعة الملك خالد.

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13:46ت م

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