السعودية اليوم / مدير تعليم حائل يزور عدداً من المدارس تزامناً مع بدء العام الدراسي 1442هـ



حائل 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

زار مدير عام التعليم بمنطقة بحائل الدكتور منذر البليهد أمس عدداً من المدارس بمدينة حائل، يرافقه المساعد للشؤون التعليمية يحيى العماري ومدير إدارة التخطيط والتطوير الدكتور أحمد العتيق، وذلك للوقوف على الاستعدادات في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد والاطلاع على الجهود المبذولة وأثرها في الميدان التعليمي .

واطلع الدكتور البليهد خلال الزيارة على سير العمل بالمدارس والاستعداد للعام الدراسي الجديد والتسجيل بالمنصة وأدوار الطاقم التعليمي والإداري والتحديات والايجابيات في التعليم عن بعد، متابعاً آلية توزيع العمل ومدى استعداد المدارس لاستقبال أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وشرح طريقة دخولهم المنصة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة بحائل أن المدرسة هي مركز الدعم الفني الأول للطالب والمعلم وولي الأمر في الدخول على "منصة مدرستي"، مبيناً أن الخيارات متعددة للطلاب بالدخول على المنصة ومتابعة قنوات عين التعليمية.

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13:41ت م

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