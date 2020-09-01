السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يطلع على جهود جمعية أكناف لرعاية الأيتام بالمنطقة



الباحة 13 محرم 1442هـ الموافق 01 سبتمبر 2020م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، تقريراً مفصلاً عن منجزات وأعمال جمعية أكناف لرعاية الأيتام بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم الرئيس الفخري للجمعية بمنطقة الباحة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق ، ورئيس الجمعية بالمنطقة سعيد بن أحمد الغامدي ومدير جمعية مأوى محمد بن عدنان السلمان وعدد من أعضاء جمعية أكناف.

واستمع سموه إلى شرح موجز من رئيس الجمعية عما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال خلال الفترة الماضية، التي تقدم خدماتها الاجتماعية والتربوية والتعليمية لأكثر من ١٤٠٠ يتيم ويتيمة بالمنطقة، مستعرضاَ مبادرات وبرامج الجمعية لدعم الأيتام ومنها كفالة شرف الصحبة التي تبلغ مصروفاتها نحو 5.800.000 ريال سنوياً، ومبادرة الكفالة الغذائية وتبلغ مصروفاتها سنوياً 1.700.000 ريال .

وبين أن جمعية أكناف قامت بمبادرة للتصدي لجائحة

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية تضافر الجهود لدعم هذه الفئة الغالية وتوفير العيش الكريم لهم، منوهاً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للأيتام بالمملكة وماتقدمه من برامج ومبادرات نوعية لهم، مثمناً ما تقوم به جمعية أكناف من جهود مميزة في دعم أيتام المنطقة وتقديم المساعدات لهم بكل دقة واحترافية.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المكلف محمد المعاوي.

// انتهى //

13:30ت م

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الباحة 13 محرم 1442هـ الموافق 01 سبتمبر 2020م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، تقريراً مفصلاً عن منجزات وأعمال جمعية أكناف لرعاية الأيتام بالمنطقة خلال الفترة الماضية.جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم الرئيس الفخري للجمعية بمنطقة الباحة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق ، ورئيس الجمعية بالمنطقة سعيد بن أحمد الغامدي ومدير جمعية مأوى محمد بن عدنان السلمان وعدد من أعضاء جمعية أكناف.واستمع سموه إلى شرح موجز من رئيس الجمعية عما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال خلال الفترة الماضية، التي تقدم خدماتها الاجتماعية والتربوية والتعليمية لأكثر من ١٤٠٠ يتيم ويتيمة بالمنطقة، مستعرضاَ مبادرات وبرامج الجمعية لدعم الأيتام ومنها كفالة شرف الصحبة التي تبلغ مصروفاتها نحو 5.800.000 ريال سنوياً، ومبادرة الكفالة الغذائية وتبلغ مصروفاتها سنوياً 1.700.000 ريال .وبين أن جمعية أكناف قامت بمبادرة للتصدي لجائحة كورونا من خلال تقديم المساعدات العامة للأيتام حيث بلغ إجمالي تلك المساعدات أكثر من 3 ملايين ريال خلال فترة منع التجول ، مضيفاً أن الجمعية تنظم أكثر من ٨ برامج موسمية للأيتام والأرامل بالمنطقة لتقديم المساعدات المالية والعينية لهم بإجمالي ٦ ملايين ريال سنوياً ، مشيراً إلى المشاريع المستقبلية لجمعية أكناف التي تشمل أوقاف خيرية وشراء عقارات للاستفادة منها في دعم برامج الجمعية بكل يسر وسهولة.وأكد سمو أمير المنطقة أهمية تضافر الجهود لدعم هذه الفئة الغالية وتوفير العيش الكريم لهم، منوهاً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للأيتام بالمملكة وماتقدمه من برامج ومبادرات نوعية لهم، مثمناً ما تقوم به جمعية أكناف من جهود مميزة في دعم أيتام المنطقة وتقديم المساعدات لهم بكل دقة واحترافية.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المكلف محمد المعاوي.// انتهى //13:30ت م0085

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