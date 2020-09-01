السعودية اليوم / ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية



أديس أبابا 13 محرم 1442 هـ الموافق 1 سبتمبر 2020 م واس

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في دول القارة الأفريقية ارتفع إلى 29589 شخصًا.

// انتهى

13:30ت م

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أديس أبابا 13 محرم 1442 هـ الموافق 1 سبتمبر 2020 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الأفريقية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة قد بلغ مليوناً و 245 ألفًا و 230 حالة.وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في دول القارة الأفريقية ارتفع إلى 29589 شخصًا.// انتهى13:30ت م0083

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