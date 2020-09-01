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شكرا لقرائتكم استكمال ملف ترشيح محمية عروق بني معارض كأول محمية عالمية بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استكمال ملف ترشيح محمية عروق بني معارض كأول محمية عالمية بالمملكة
في قائمة التراث العالمي الطبيعي لليونسكو
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء، استكمال ملف ترشيح محمية عروق بني معارض النموذجية في قائمة التراث العالمي الطبيعي لليونسكو كأول محمية طبيعية عالمية في المملكة.
يذكر أن محمية عروق بني معارض محمية طبيعية تقع في جنوب المملكة العربية السعودية، تحت إشراف الهيئة السعودية للحياة الفطرية، على الطرف الغربي من صحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية في العالم في منطقة نجران.
وتُعتبر آخر المناطق التي شوهد فيها المها العربي قبل انقراضه عام 1970، وتضم المحمية عدداً من التشكيلات الأرضية والمواطن الفطرية الطبيعية الهامة منها الكثبان الرملية المرتفعة وهضبة جيرية متقطعة وتنقسم المحمية إلى ثلاثة مناطق؛ المنطقة الرئيسية للمحمية والمنطقة التي يُسمح فيها بالرعي الخاضع للرقابة ومنطقة الصيد.
تقع عروق بني معارض في منطقة كانت موطناً للمها العربي قبل انقراضه من البرية.
وقد اختير المتبقي منه لإعادة إدخال المها التي ترعرت ضمن برنامج تربية الأسر.
وقد وقع اختياره أيضاً باعتباره مناسباً لاستعادة قطعان غزال الريم العربي وغزال الجبل والنعام وجميعها كانت تسكن المنطقة تاريخياً.
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