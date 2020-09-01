الفيصل يطلق حملة لتوفير أجهزة ذكية وشرائح إنترنت للطلاب

2020-09-01

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إطلاق حملة “تعلّم عن بُعد”، بهدف دعم إدارات التعليم لتوفير أجهزة ذكية وشرائح إنترنت للطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في مدن وقرى وهجر المنطقة، ودعمها بمبلغ نصف مليون ريال.

جاء ذلك خلال إطلاق الأمير خالد الفيصل “ملتقى مكة الثقافي” في دورته الخامسة تحت شعار ” كيف نكون قدوة في العالم الرقمي” بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة.

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وأبان أمير المنطقة أن حملة “تعلّم عن بُعد” تأتي حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة متابعات الخليج 365 والمقيم جراء جائحة كورونا، ولأهمية دعم وزارة التعليم في جهودها خلال عودة الطلاب والطالبات للدراسة والتعلّم عن بُعد في هذا الظرف الاستثنائي.

وأشار إلى أن الحملة تأتي بالتزامن مع إطلاق الموسم الثقافي الخامس لإمارة المنطقة لهذا العام تحت شعار “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي” داعياً الجهات الحكومية والقطاعات إلى الإسهام في الحملة تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي.





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