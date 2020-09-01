أسعار الذهب في الأسواق السعودية تواصل ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

واصلت أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بصعود أسعار المعدن الثمين عالميا.



وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار (24) مسجلا 240.05 ريال (64.01 دولار)، مقابل 237.60 ريال (63.35 دولار) في ختام تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (21)، الأكثر مبيعا، 209.83 ريال (55.95 دولار)، مقابل 207.91 ريال (55.44 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وجاء سعر جرام الذهب عيار (18)، الأكثر شعبية في المنطقة، عند مستوى 179.86 ريال (47.96 دولار)، مقابل 178.20 ريال (47.25 دولار).

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سجل سعر جرام الذهب عيار (16) متوسط 159.87 ريال (42.63 دولار)، والجرام عيار (14) سجل 139.89 ريال (37.30 دولار)، والذهب عيار (12) سجل 119.90 بنحو (31.97 دولار)، أما عيار (10) فسجل سعر 99.92 ريال (26.64 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، لأعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أعوام وسط مراهنة على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة أطول في ظل إطار السياسة الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.8% إلى 1985.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 19 أغسطس/آب عند 1989.42 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب 0.8% في التعاملات الآجلة في الولايات المتجدة إلى 1994.40 دولار.

ونزل مؤشر الدولار لأقل مستوى فيما يزيد عن عامين أمام منافسيه ما يجعل الذهب أرخص لحائزي عملات أخرى.