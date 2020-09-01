شكرا لقرائتكم خبر عن "التخصصي": انتهت العلاقة التعاقدية للموظف صاحب العبارات المسيئة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي أنه بخصوص ماتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى وعبارات مسيئة للوطن ورموزه منسوبة لموظف غير سعودي في المستشفى فقد تبين بعد التحقق من السجل الوظيفي أن الموظف المذكور انتهت علاقته التعاقدية مع المستشفى في يونيو 2017 ، وأن العبارات الميسئة المستهجنة جاءت في فترة لاحقة.

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