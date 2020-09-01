انفجار قوي في العاصمة الليبية طرابلس المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/9/1 01:03 م بتوقيت أبوظبي
قال شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس إن دوي انفجار قوي تردد في معظم أنحاء المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وتصاعد دخان أسود في السماء.
وذكرت محطات تلفزيون محلية أن انتحاريا على متن دراجة نارية فجر عبوة ناسفة عند مدخل الطريق السريع القادم من الغرب، لكن لم يرد تأكيد رسمي.
وإذا تأكد أن الانفجار نجم عن هجوم، فسيكون الأول من نوعه منذ أكثر من عام، في المدينة التي تسيطر عليها مليشيات إرهابية وتشهد صراعا بين مكونات حكومة الوفاق غير الدستورية.
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