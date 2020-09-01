مفاجأة تنتظر بن ناصر بعد عودته إلى ميلان

سيكون الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان الإيطالي على موعد مع مفاجأة، عندما يعود إلى الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وقضى بن ناصر عطلته الصيفية، قبل أن يعود للأراضي الإيطالية استعدادا لانطلاق منافسات الدوري يوم 19 سبتمبر/أيلول المقبل.

مفاجأة بن ناصر

المفاجأة التي تنتظر لاعب الوسط الجزائري هي احتمالية تغيير مركزه خلال الموسم المقبل، ومنحه حرية أكبر لأداء الأدوار الهجومية، لا سيما بعد الاقتراب من ضم الثنائي تيموي باكايوكو وساندرو تونالي.

باكايوكو الذي لعب معارا في ميلان خلال موسم 2018-2019، بات قريبا من العودة إلى الفريق معارا من تشيلسي الإنجليزي مع أحقية الشراء، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لموناكو الفرنسي.

في المقابل، اقترب "الروسونيري" من ضم ساندرو تونالي، لاعب بريشيا، الذي يلقبه المتابعون باسم "بيرلو الجديد"، نظرا للتشابه بينهما في طريقة اللعب.

انضمام باكايوكو وتونالي سيمنح لاعب الوسط الجزائري حرية أكبر في وسط الملعب، وتحديدا على الجانب الأيسر، لا سيما في ظل القدرات الهجومية التي يتمتع بها، والتي لم تظهر للنور في موسمه الأول مع "الروسونيري".





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ومنذ انتقاله من إيمبولي الإيطالي في صيف 2019، لعب بن ناصر دور لاعب الوسط المدافع إلى جانب فرانك كيسي، وهو ما انعكس على قللة إسهاماته على المستوى الهجومي.

وشارك بن ناصر في 35 مباراة مع ميلان خلال الموسم الماضي، لم ينجح خلالها سوى في تسجيل هدف وحيد وصناعة آخر.

تجربة أمم أفريقيا

الاتجاه الذي يسلكه ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، جاء بعد متابعته الجيدة للاعب الوسط الجزائري، لا سيما بعد المستويات المميزة التي قدمها رفقة "محاربي الصحراء" في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

بن ناصر لعب في البطولة الأفريقية كلاعب وسط متحرر، مع الميل ناحية اليسار، وهو ما ساعده على صناعة 3 أهداف خلال 7 مباريات.





المستويات المميزة التي قدمها بن ناصر قادت المنتخب الجزائري للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بينما حصل اللاعب نفسه على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وسيعمل بيولي على استعادة تلك المستويات خلال الموسم المقبل، من أجل مساعدة ميلان على تقديم مستويات أفضل على الجانب الهجومي، مع تكفل باكايوكو وتونالي بالجانب الدفاعي.