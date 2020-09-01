- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الدوسري: محمد بن سلمان وعد فأوفى.. الضرب بيد من حديد على الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الدوسري: محمد بن سلمان وعد فأوفى.. الضرب بيد من حديد على الفساد
السعودية أصبحت نموذجاً في محاربة الفساد وأهله
متابعات الخليج 365 - الرياض
علق الكاتب والإعلامي سلمان الدوسري، على الأمر الملكي الحاسم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود وإحالته إلى التقاعد وإعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما إلى التحقيق، وذلك بناء على ما أحيل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما رصد من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها وما رفع عن وجود فساد مالي فيها وارتباطه بالفريق الركن وعدد من الضباط والموظفين وآخرين.
وقال الدوسري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “جميع الدول تحارب صغار الفاسدين وتغض النظر عن كبارهم.. قلة من الدول مسطرتها واحدة لا تفرق بينهم… ودولة واحدة لديها محمد بن سلمان… قال: لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد.. قال وفعل… وعد وأوفى….
وأضاف سلمان الدوسري: “أصبحت السعودية نموذجاً لـ الضرب بيد من حديد على الفساد وأهله.. لن ينجو أحد من الفساد”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الدوسري: محمد بن سلمان وعد فأوفى.. الضرب بيد من حديد على الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.