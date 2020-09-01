نايف جبلي عميدًا لعمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد‎

2020-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

أصدر رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي قرارًا إداريًا بتكليف الدكتور نايف جبلي عميدًا لعمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة.

وقد عبر الدكتور جبلي عن شكره لمعالي رئيس الجامعة على هذه الثقة، سائلا الله أن يوفقه لبذل الجهود وتحقيق المنجزات التي تسهم في خدمة الجامعة ومنسوبيها ومنسوباتها وتحقق التطلعات.

يذكر أن الدكتور جبلي عمل وكيلا لعمادة التعلم الإلكتروني للابتكار، وكذلك مشرفًا على وحدة التعلم الإلكتروني في كلية التربية.



شارك الخبر







