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صرف معاش سبتمبر لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي ساند
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، صرف معاش شهر سبتمبر، لأصحاب المعاشات التقاعدية، ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).
يذكر أن المؤسسة قد أعلنت صرفها تعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد لشهر أغسطس، بقيمة مليار ريال، واستفادة 415 ألف مواطن و90 ألف منشأة.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حددت في وقت سابق ثلاثة شروط رئيسية لصرف معاش التقاعد للمستحقين.
وأوضحت المؤسسة أن المشترك يستحق صرف معاش التقاعد في هذه الحالات:
– عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً
– توقف عن مزاولة العمل
– بلغ سن الستين أو تجاوزها.
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