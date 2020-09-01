متى ستطلق آبل نظام التشغيل iOS 14 هذا العام؟

2020-09-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يخضع نظام التشغيل من آبل iOS 14 حاليًا للاختبار من قِبل المطورين، حيث أصدرت الشركة الإصدار التجريبي السادس الأسبوع الماضي، وبذلك تتحرك من اتباع جدول الإصدارات من نصف شهري إلى أسبوعي، ورغم هذا تبدو الأقوال متضاربة بشأن موعد إتاحته للجميع.

IOS 13 و IOS 14:

اعتبر الكثيرون أن إصدار iOS 13 كان كارثيًا إلى حد ما من شركة آبل؛ حيث اُبتلي بالأخطاء ومشاكل في الأداء، ومن المأمول أن يكون iOS 14 أكثر استقرارًا.

آيفون 12:

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أكدت آبل على أن تشكيلة آيفون 12 iPhone 12 ستصدر بعد بضعة أسابيع عن المعتاد هذا العام، وكان قد تم إصدار آيفون 11، وآيفون 11 برو في 20 سبتمبر من العام الماضي، وهذا يعني أن الإصدار الجديد من الهواتف الذكية ستكون في منتصف أكتوبر على أقرب تقدير.

ومن المعروف أن الإصدار الجديد من تشكيلة الهواتف يصاحبه الإصدار الأحدث من نظام التشغيل IOS.

وفيما يلي تواريخ الإصدار للإصدارات السابقة من iOS:

iOS 10 كان في 13 سبتمبر

iOS 11 كان في 19 سبتمبر

iOS 12 كان في 17 سبتمبر

iOS 13 كان في 19 سبتمبر

ومع وضع هذه التواريخ في الاعتبار والتأخير لمدة 18 يومًا تقريبًا في جدول الإصدار التجريبي حتى الآن، فيبدو من المعقول أن نتوقع إصدار iOS 14 في أوائل أكتوبر من هذا العام.

وتُجدر الإشارة إلى أن ساعة آبل 6 Apple Watch Series 6، يتطلب إقرانها بجهاز آيفون يعمل على نظام التشغيل IOS 14، ومن المتوقع صدورها في أوائل أكتوبر، وهذا يعني أنه سيتعين أيضًا إصدار نظام التشغيل الأحدث في هذا الوقت.

وهناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي تجعل جدول إصدار iOS 14 مهمًا للغاية، خاصة بالنسبة للمطورين؛ حيث يعملون على تحديث تطبيقاتهم في الوقت المناسب لكي يتوافر في اليوم الأول مع الإطلاق، بحسب موقع 9to5Mac التقني.



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