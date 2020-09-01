ارتفاع النفط وبرنت عند 45.80 دولار للبرميل

2020-09-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.53% ليصل إلى 45.80 دولار أمريكي.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ، ليستقر عند 43.08 دولار أمريكي.

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يذكر أن أسعار النفط الخام، سجلت أمس الاثنين، ارتفاعا ملحوظا، ولامس خام برنت أعلى مستوى في 5 أشهر، مدفوعا بخفض إمدادات الخام من أبوظبي بنسبة 30% وبيانات صينية مشجعة حتى في الوقت الذي يواجه فيه الطلب العالمي صعوبات للعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 في سوق تتوافر بها الإمدادات.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر إلى 46.38 دولار للبرميل في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ مارس، وسجلت 46.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:56 صباحاً بتوقيت غرينتش، مرتفعة 46 سنتاً أو ما يعادل واحداً بالمئة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43.25 دولار للبرميل مرتفعا 28 سنتاً أو ما يعادل 0.7%، وفقا لرويترز.

ومن المنتظر أن يُنهي برنت شهر أغسطس محققا زيادة في الأسعار للشهر الخامس على التوالي بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع للشهر الرابع، بعد أن بلغ أعلى مستوى في 5 أشهر عند 43.78 دولار في 26 أغسطس حينما ضرب “الإعصار لورا” الأراضي الأميركية.

وأبلغت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عملاءها اليوم الاثنين أنها ستخفض إمدادات أكتوبر 30%، ارتفاعاً من خفض 5% في سبتمبر، استجابة لتوجيهات حكومة الإمارات لتلبية التزاماتها بأحدث اتفاق لأوبك+.



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