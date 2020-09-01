محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الدفعات 78.6 مليار ريال سعودي منذ انطلاقه أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 34. وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 34 (شهر سبتمبر 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ‪ecs.page.link/NKWGY وكان إجمالي الدفعات قد بلغ 78.6 مليار ريال سعودي منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 33 لشهر أغسطس.حساب المواطن 01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 11:26 AM إجمالي الدفعات 78.6 مليار ريال سعودي منذ انطلاقه Advertisements حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 34 حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 34 أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 34. وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 34 (شهر سبتمبر 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ‪ecs.page.link/NKWGY وكان إجمالي الدفعات قد بلغ 78.6 مليار ريال سعودي منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 33 لشهر أغسطس. الكلمات المفتاحية ، حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 34 ،

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