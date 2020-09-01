- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أصدر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اليوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى وعبارات مسيئة للوطن ورموزه منسوبة لموظف غير سعودي في #مستشفى_الملك_فيصل #التخصصي.
وقال في بيانه: إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى وعبارات مسيئة للوطن ورموزه منسوبة لموظف غير سعودي بمستشفى الملك فيصل التخصصي، فقد تبين بعد التحقق من السجل الوظيفي أن الموظف المذكور انتهت علاقته التعاقدية مع المستشفى في يونيو 2017، وأن العبارات المسيئة جاءت في فترة لاحقة.
وأكد المستشفى أنه لن يتهاون مع أي موظف يسيء او يتطاول على الوطن ورموزه وسيتخذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه التجاوزات.
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الرياض
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 11:22 AM
قال: لا تهاون وسنتخذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه التجاوزات#مستشفى_الملك_فيصل #التخصصي يصدر بياناً حول الموظف الأجنبي المسيء للوطن ورموزه
أصدر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اليوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى وعبارات مسيئة للوطن ورموزه منسوبة لموظف غير سعودي في #مستشفى_الملك_فيصل #التخصصي.
وقال في بيانه: إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى وعبارات مسيئة للوطن ورموزه منسوبة لموظف غير سعودي بمستشفى الملك فيصل التخصصي، فقد تبين بعد التحقق من السجل الوظيفي أن الموظف المذكور انتهت علاقته التعاقدية مع المستشفى في يونيو 2017، وأن العبارات المسيئة جاءت في فترة لاحقة.
وأكد المستشفى أنه لن يتهاون مع أي موظف يسيء او يتطاول على الوطن ورموزه وسيتخذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه التجاوزات.
، #مستشفى_الملك_فيصل #التخصصي يصدر بياناً حول الموظف الأجنبي المسيء للوطن ورموزه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر #مستشفى_الملك_فيصل #التخصصي يصدر بياناً حول الموظف الأجنبي المسيء للوطن ورموزه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.