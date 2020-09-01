محمد بن مسعود - الدمام - المحافظ حث الموظفين على مضاعفة الجهود والتفاني أصدرت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، قرارات إدارية تتضمن ترقية (302) موظف من منسوبي المؤسسة عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار". وبهذه المناسبة هنأ المحافظ ورئيس مجلس إدارة شركات المطاحن، الموظفين الذين تمت ترقيتهم، وتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأن تسهم هذه الترقيات في تحفيزهم على العطاء والإنتاجية، كما حث جميع الموظفين على مضاعفة الجهود والتفاني في الأداء لمزيد من التقدم في مسارهم الوظيفي، مؤكداً أهمية المنصة الرقمية "مسار" لتقييم الأداء وحفظ حقوق الموظف وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لدعم وتحفيز الأداء الحكومي وتحقيق التميز فيه.المؤسسة العامة للحبوب 01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 11:11 AM المحافظ حث الموظفين على مضاعفة الجهود والتفاني Advertisements الحبوب: ترقية 302 موظف من منسوبي المؤسسة الحبوب: ترقية 302 موظف من منسوبي المؤسسة أصدرت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، قرارات إدارية تتضمن ترقية (302) موظف من منسوبي المؤسسة عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار". وبهذه المناسبة هنأ المحافظ ورئيس مجلس إدارة شركات المطاحن، الموظفين الذين تمت ترقيتهم، وتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأن تسهم هذه الترقيات في تحفيزهم على العطاء والإنتاجية، كما حث جميع الموظفين على مضاعفة الجهود والتفاني في الأداء لمزيد من التقدم في مسارهم الوظيفي، مؤكداً أهمية المنصة الرقمية "مسار" لتقييم الأداء وحفظ حقوق الموظف وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لدعم وتحفيز الأداء الحكومي وتحقيق التميز فيه. الكلمات المفتاحية ، الحبوب: ترقية 302 موظف من منسوبي المؤسسة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحبوب: ترقية 302 موظف من منسوبي المؤسسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.