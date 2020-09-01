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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #الثلاثاء، أن تتشكل السحب فوق مرتفعات #عسير #جازان #نجران #الربع_الخالي #الباحة #مكة وربما جنوب منطقة #الرياض.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: قد يهطل من بعضها أمطار متفرقة فوق مرتفعات السروات.. هذا والله أعلم.حالة الطقس الأرصاد أمطار
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 11:09 AM
قال: تتشكل فوق مرتفعات عسير وجازان ونجران والباحة
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #الثلاثاء، أن تتشكل السحب فوق مرتفعات #عسير #جازان #نجران #الربع_الخالي #الباحة #مكة وربما جنوب منطقة #الرياض.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: قد يهطل من بعضها أمطار متفرقة فوق مرتفعات السروات.. هذا والله أعلم.
، المسند عن توقعاته لأجواء الثلاثاء: سحب وأمطار متفرقة ،
المصدر : الخليج 365
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