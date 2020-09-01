شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى الملك فيصل تصدر بيانا حول اللبناني المسيء للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت مستشفى الملك فيصل التخصصي بأن الموظف المقيم الذي انتشرت له عبارات مسيئة للسعودية، انتهت علاقته التعاقدية مع المستشفى منذ يونيو من العام 2017.

وقالت المستشفى في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن العبارات التي كتبها على حسابه في فيسبوك جاءت بعد انتهاء علاقته بالمستشفى.

وأكدت أنها لن تتهاون مع أي موظف يسيء أو يتطاول على الوطن ورموزه وستتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه الإساءات والتجاوزات.

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