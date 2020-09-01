شكرا لمتابعة خبر عن «التأمينات» تعلن صرف معاشات شهر سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن صرف معاشات شهر سبتمبر لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".

وعلى جانب آخر، كانت المؤسسة قد أكدت أن العودة للعمل لن تؤثر على دعم «ساند» لشهر سبتمبر، بشرط أن يقوم صاحب العمل بصرف المبلغ المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.