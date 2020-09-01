بالفيديو.. مواطنين يسيرون على حواف جبال فيفا الشاهقة بمهارة عالية

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): وثق مقطع فيديو متداول مشاهد لافته لمواطنين يسيرون على حواف جبال فيفا الشاهقة بمنطقة جازان . وثق مقطع فيديو متداول مشاهد لافته لمواطنين يسيرون على حواف جبال فيفا الشاهقة بمنطقة جازان . وأظهر الفيديو المواطنين وهم بملابس قبيلتهم المعروفة ويزينون رؤوسهم على طريقتهم ويقتربون من حافة الجبل بمهارة عالية رغم الإرتفاع الشاهق .

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