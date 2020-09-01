شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة: نجاح مبادرة «صنع في السعودية» والتقييم مستمر لتطوير المنتج الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن هناك إقبال على المنتجات الوطنية ضمن مبادرة " صنع في السعودية " التي أطلقتها الوزارة .

وأضاف " الخريف " أن المنتجات الوطنية متوفرة في السوق المحلي والخارجي وتشهد إقبال جيد ، وسيكون هناك تقييم مستمر لتلك المنتجات للتطويرها وتعزيز تواجدها بالسوق .

كما أشار أن عبور أزمة كورونا يؤكد قوة الإقتصاد السعودي خاصةً وأنه لم يكن هاك نقص في أي من السلع الأساسية بالأسواق رغم زيادة الإقبال على اغذاء والدواء خاصةً في بداية الجائحة .