شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 34 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 34 (شهر سبتمبر 2020).
وأوضح حساب المواطن، أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي من هنــــــا .
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