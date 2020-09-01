شكرا لمتابعة خبر عن بلدية العزيزية تُغلق 3 مصانع للخرسانة وفندقين غير مرخصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 3 مصانع للخرسانة والبُلوك لعدم وجود ترخيص للمصانع، كما أغلقت الفرق الرقابية التابعة للبلدية فندقين يعملان دون ترخيصٍ نظامي.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أنَّ الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق المصانع والفنادق المُخالفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مؤكداً إستمرار الجولات الرقابيّة على المنشآت المُخالفة بنطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

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