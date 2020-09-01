شكرا لمتابعة خبر عن إزالة عدة تعديات على أراضٍ حكومية في النماص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أزالت بلدية محافظة النماص، بمشاركة لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، إحداثات في مواقع حكومية عدة بالمحافظة، واستعادت ما يقرب من «263250م ٢»، وذلك بتوجيه من محافظ النماص سعد بن هياف القرقاح، وبمتابعة وإشراف من رئيس البلدية المهندس عبدالله بن عائض دلبوح.

جاء ذلك بعد قيام مراقبي الأراضي بالبلدية بتكثيف جولاتهم الميدانية خلال الأيام الماضية، ورفع تقارير وإخباريات عن وجود إحداثات وتعديات على الأراضي الحكومية؛ إذ تم حصر تلك الإحداثات، ووقوف لجنة التعديات مع الإدارة المختصة بالبلدية، وتمت إزالة تلك التعديات التي هي عبارة عن أسوار حجر وشبوك حديدية وعقوم ترابية بمساحة تقدر بـ 2083126م2.

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هذا، وسوف تقوم البلدية بتكثيف مراقبة الأراضي الحكومية، وضبط المخالفين، واستكمال إزالة المواقع التي تم الإحداث فيها، وذلك بالتنسيق مع لجنة التعديات، وتطبيق التعليمات بحق هؤلاء المحدثين وأصحاب المعدات المخالفة، وإيقاع العقوبات المالية بحقهم.