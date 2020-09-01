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أسعار الذهب في السعودية اليوم – بالريال والدولار

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تقدم وكالة سوا الإخبارية للمتابعين والزوار في المملكة العربية تفصيلاً كاملاً بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 في السعودية، حيث تشهد أسعار الذهب في السعودية استقراراً في سعر الذهب، حيث بلغ عيار 24 اليوم 237.34 ريال سعودي.


 

ويعد الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تستخدمها السيدات السعوديات في الحلي والمجوهرات، سوق الذهب السعودي اليوم أو حتى العالمي لا يقتصر على اهتمام النساء فقط فإن تداول الذهب في السعودية يحظى باهتمام كل الفئات المجتمعية، ولا سيما المستثمرون أو الشباب المقبلة على الزواج داخل وخارج السعودية.

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