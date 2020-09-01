هل تم تأجيل العام الدراسي في السعودية للعام 1442 - 2020

نقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء1 سبتمبر 2020، الأنباء المتداولة حول تعطيل الدراسة للعام الدراسي الحالى1442 في كافة مناطق المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل العديد من المواطنين عن الانباء المتداولة حول تأجيل العام الدراسي.

وقالت وزارة التربية في بيان لها أوردته وكالة الانباء الرسمية واس، إن خطة الإطلاق التجريبي لمنصة "مدرستي" لا تعني تأجيل الدراسة التي بدأت فعليا منذ اليوم الأول إنما لتخصيص وقت من الأسبوع الأول لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة وتقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.

وأوضحت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن " أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة و525 ألفا من شاغلي الوظائف التعليمية فضلا عن أولياء الأمور وجميع هذه الأعداد الكبيرة كانت بحاجة إلى عملية للتهيئة والتنظيم في التسجيل والدخول على المنصة مدرستي.

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وبينت الوزارة أن المؤسسات التعليمية والمدراس والجامعات استأنفت الدراسة تاريخ 1/11/1442 هـ الموافق 30/8/2020 م، بعد التعديل على التقويم الدراسي 1442.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت أنه الدراسة ستكون عن بعد لمدة 7 أسابيع وعلى أساس التجربة التي سيتم خلالها تقرير ما إذا كان من المناسب إكمال الفصل الدراسي الأول بالكامل من مسافة بعيدة.