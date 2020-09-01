شركة الاتصالات السعودية تعلن 14 وظيفة إدارية شاغرة لحديثي التخرج

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تعلن شركة الاتصالات السعودية (STC) عن طرح (14) وظيفة إدارية لحديثي التخرج في مقر الشركة الرئيسي بالرياض، حسب المسيات والشروط التالية:

– محلل عمليات المبيعات – عدد 2 (Sales Operation Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، مبيعات) مع مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل تسويق – عدد 5 (Marketing Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، علاقات عامة) مع مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل حسابات – عدد 1 (Account Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (تسويق، مبيعات) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل اتصالات التسويق – عدد 2 (Marketing Communications Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، علاقات عامة) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

– محلل تطوير أعمال المبيعات – عدد 1 (Business Development Sales Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق) مع مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

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– محلل إعلام – عدد 3 (Media Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، علاقات عامة) مع مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– بدل سكن.

– بدل نقل.

– علاوة أداء سنوية.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– التطوير الوظيفي.

نبذة عن شركة الاتصالات السعودية:

شركة الاتصالات السعودية وتعرف اختصاراً بإسم (STC) هي المشغل الأول لخدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، تأسست الشركة بمرسوم ملكي وقرار من مجلس الوزراء في 9 سبتمبر 2002م كشركة سعودية مساهمة وفي عام 2003م أدرجت الشركة 30% من أسهمها في سوق الأسهم السعودي والذي عُرف بأكبر اكتتاب في الأسواق المالية العربية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1442/1/12هـ (الموافق 2020/8/31م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2Tn1tDq ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

