شركة المواصلات العامة تعلن وظائف شاغرة متعددة لحملة الثانوية العامة

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تعلن شركة المواصلات العامة عن توفر وظائف متعددة بمسمى (كابتن حافلة) للسعوديين، للعمل في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (حافلات الرياض) لحملة الثانوية العامة على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
– لديه رخصة قيادة خاصة سارية المفعول.
– الأفضلية لمن لديهم رخصة نقل ثقيل.
– الأفضلية لمن لديهم مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
المزايا:
– راتب شهري (7,000) ريال.
– تأمين طبي.
– إجازات
– أوقات ومواقع عمل مرنه.
– تدريب للحصول على رخصة النقل الثقيل.
– دورات تعليم اللغة الإنجليزية.
– دورات تدريبية لخدمة العملاء.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [email protected]
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
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