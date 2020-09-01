شركة المواصلات العامة تعلن وظائف شاغرة متعددة لحملة الثانوية العامة

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تعلن شركة المواصلات العامة عن توفر وظائف متعددة بمسمى (كابتن حافلة) للسعوديين، للعمل في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (حافلات الرياض) لحملة الثانوية العامة على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

– لديه رخصة قيادة خاصة سارية المفعول.

– الأفضلية لمن لديهم رخصة نقل ثقيل.

– الأفضلية لمن لديهم مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

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المزايا:

– راتب شهري (7,000) ريال.

– تأمين طبي.

– إجازات

– أوقات ومواقع عمل مرنه.

– تدريب للحصول على رخصة النقل الثقيل.

– دورات تعليم اللغة الإنجليزية.

– دورات تدريبية لخدمة العملاء.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [email protected]

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

