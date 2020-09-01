صندوق الاستثمارات العامة يعلن وظائف إدارية للرجال والنساء في الرياض

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يعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء حملة البكالوريوس مع الخبرة على النحو التالي:

– أخصائي إدارة العقود (Contract Management Professional)

المتطلبات: بكالرويوس تخصص (قانون) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: إجراء جميع الأنشطة المتعلقة بضمان تسليم شروط وأحكام العقود من مقبل المزودين والموردين.

– أخصائي إدارة علاقات البائعين (Vendor Relationship Management Professional)

المتطلبات: بكالوريوس تخصص (إدارة أعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: بناء علاقات فعالة مع الموردين الحاليين والمحتملين للحفاظ على القيمة المضافة لجميع أنشطة المشتريات.

الشروط العامة:

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– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

نبذة عن الصندوق:

صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسس في عام 1971م بموجب مرسوم ملكي بمهمة أساسية وهي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، وساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة في قطاعات تشمل النفط والتعدين والأسمدة الزراعية والبتروكيماويات والكهرباء، بالإضافة إلى قطاعات أخرى ومشاريع داخل المملكة وخارجها.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2yd8H4P

