بن داود: ديوننا صفر ونركز على السوق السعودي

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عرض الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة، أحمد عبدالرزاق بن داود، في مقابلة مع “العربية”، المؤشرات المالية للشركة التي تعتزم طرح 20% من رأس مالها للاكتتاب.

وقال ابن داود: إن الشركة ليس لديها ديون، مؤكدًا أن مواصلة سياسة التوسع داخل المملكة بافتتاح الفروع، لن تؤثر على سياسات توزيعات الأرباح المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وأوضح أن التوسعات تمول ذاتيًّا، وأثبتت السنوات الماضية أن مواصلة التوسع بافتتاح الفروع لم تؤثر على توزيعات الأرباح لملاك الشركة.

ولفت إلى أن الشركة نجحت في تسجيل نمو بنسبة 136% للفترة من عام 2017 حتى 2019 بمعدل النمو السنوي المركب.

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وأضاف أن الشركة لها تاريخ طويل من تحقيق الإنجازات، وعلى مدى السنوات العشر الماضية، سجلت أرقام مبيعات وأرباحًا عالية لمصلحة ملاك الشركة.

وأكد أن النصف الأول من العام، شهد خلاله اقتصاد المملكة مؤشرات إيجابية على متاجر التجزئة جراء الطلب العالي، خلال فترة إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

وأوضح أن هناك أسبابًا أخرى عززت مؤشرات الأداء في الشركة، ولقد حققت الشركة نموًّا بنسبة 22% في المبيعات ونمو 82% في صافي الأرباح.

وعن التوسعات في الخليج، قال ابن داود: إن الشركة تطمح أن تكون من أكبر متاجر التجزئة على مستوى الخليج، لكن التوسعات في الوقت الحالي تتركز على سوق المملكة.

وأكد أن عدم وجود ديون لدى الشركة، سوف يساعدها في المستقبل على شراء متاجر في السعودية أو خارجها، وهذا يتيح لنا الحصول على فرص أفضل للشركة بالنسبة لأي فرصة تكون أمامنا، لنقوم بدراستها وجدوى التوسع بها.

